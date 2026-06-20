19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、DeNA戦に先発し7回3失点で6勝目を挙げた阪神・村上頌樹について言及した。初回から5点の援護をもらった村上は、2回に宮崎敏郎に一発、3回に佐野恵太に適時打を浴びるなど3回までに3点を失ったが、4回以降は許した安打は1本に抑えた。齊藤氏は「ボールの走りとか、コントロールは悪くないんですけど、気になるのは勝負どころのコントロール