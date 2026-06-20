19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と谷沢健一氏が、阪神戦に先発し初回にいきなり5点を失うなど、5回7失点で敗戦投手になったDeNA・石田裕太郎について言及した。齊藤明雄氏は「ボール自体は悪くなかった。今日は追い込むまではいいんだけど、追い込む球が甘く入っている」と指摘し、「阪神打線が石田が多投するツーシーム系をしっかり狙っていた。ミーティング通り阪神打線がやっ