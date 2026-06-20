「銀座コージーコーナー」は、6月26日（金）から期間限定で、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の人気キャラクターをデザインしたスイーツを、全国の店舗で発売する。【写真】ピクサー・ボールのチョコをトッピング！1人用ケーキもおいしそう■ギフトにぴったりなアソートも今回映画の公開に先駆けて登場するのは、最新作の人気キャラクターをモチーフにした9種のプチケーキアソートと、作品の世界観を表