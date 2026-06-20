スポーツ専門局ESPN電子版が、アラスカ州フェアバンクスで120年以上続く伝統行事「ミッドナイト・サン・ゲーム（真夜中の太陽試合）」を特集している。この試合は1906年に始まり、毎年夏至の時期に開催される。午後10時にプレーボールがかかり、日付をまたいで進行するが、会場のグローデン・メモリアル・パークでは照明を使わない。北極圏に近いフェアバンクスでは夏至の頃、太陽がほとんど沈まないため、真夜中でも自然光だ