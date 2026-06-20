日本テレビの佐藤梨那アナウンサーが２０日までに自身のＳＮＳを更新。３月で卒業した同局系情報番組「シューイチ」メンバーとのランチ会ショットを公開した。インスタグラムで「シューイチの皆さんとランチ会番組を離れても会えて嬉（うれ）しかったですたくさん話しても話し足りないとてもいい時間でした」とつづり、３月末で日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサーとの２ショットや体操女子でロンドン五輪日本代表