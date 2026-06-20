鹿児島大学と広島大学の研究グループが、種子島沖の深海で新種のヨコエビを発見しました。 新種を発見したのは、鹿児島大学水産学部の小玉 将史 助教（33）のほか、水産学部4年の渡部 泰斗さん、広島大学の中口 和光 准教授、若林 香織 准教授からなる研究グループです。 頭の大部分を覆うほどの大きな白い眼を持つことから、和名は「オオメダマヨコエビ」と名付けられました。 この記事では、新発見までの経緯