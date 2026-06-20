アイドルグループ・delaの本多もかが、発売中の『旬撮GIRL Vol.30』（扶桑社）に登場した。【別カット】薄暗い屋上で…美バストあらわに切なげにこちらを見る本多もか『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえが表紙を飾るほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、豊田ルナ、HARUKAらが誌面を彩っている。2006年生まれ、愛