2025年末の『NHK紅白歌合戦』出場を皮切りに、その後も音楽番組のみならず、バラエティ番組、そしてドラマや映画、舞台などといったお芝居の分野においても勢いが止まらないグループといえばM!LKである。M!LKといえば、スターダストプロモーションのEBiDAN（恵比寿学園男子部）所属。このEBiDANというアーティスト集団、演劇集団には、年末にグループ初となる東京ドーム公演を控えている超