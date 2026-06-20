[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](ボストン)※07:00開始<出場メンバー>[スコットランド]先発GK 1 アンガス・ガンDF 3 アンドリュー・ロバートソンDF 5 グラント・ハンリーDF 13 ジャック・ヘンドリーDF 22 ネイサン・パターソンMF 4 スコット・マクトミネイMF 6 キーラン・ティアニーMF 7 ジョン・マッギンMF 11 ライアン・クリスティーMF 19 ルイス・ファーガソンFW 10 チェ・アダムス控えGK 12 リアム ケリーGK 21 ク