結婚して半年、なかなか子どもを授からず、35歳だったぴしゃんさん（仮称）は夫とともに不妊治療を始めました。AMH値が低く、人工授精から顕微授精へと進みました。流産を繰り返すなかで不育症の傾向もわかり、服薬を続けます。検査の痛みや薬の副作用に悩んだ3年半でしたが、最終的に授かったのは自然妊娠でした。「この3年半は何だったんだろう」と笑い合った夫婦に、その歩みを伺いました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基