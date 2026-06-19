子どもの肌トラブルとして多くみられるアトピー性皮膚炎。「小児科と皮膚科、どちらを受診すればよいのか」と迷う保護者も少なくありません。そこで、子どものアトピー性皮膚炎の基本から受診の考え方まで、流山鶴町皮膚科・小児科クリニックで皮膚科を担当している鶴町宗大先生に聞きました。 ※2025年10月取材。 監修医師：鶴町 宗大（流山鶴町皮膚科・小児科クリニック） 2016年に獨協医科大学医学部