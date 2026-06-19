アシックス商事が運営する「アシックスウォーキング（ASICS Walking）」が、イタリア・フィレンツェで開催されているメンズウェアの見本市「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」に出展した。同ブランドにとってピッティへの参加は今回で2度目となる。【画像をもっと見る】今回の展示では、前回の全体的なブランド紹介からさらに一歩踏み込み、「歩く」という行為をシーンや用途に合わ