「ビームスサロン（BEAMS SALON）」元ディレクターの三條場夏海が2023年にスタートしたアパレルブランド「ガジェス（Gajess）」が、初のジュエリーコレクションを始動した。現在、公式オンラインストアとニュウマン新宿で6月22日まで開催しているポップアップで注文を受け付けている。【画像をもっと見る】コレクションは、ガジェスが掲げるテーマ「On Stage」を軸に、これまでアパレルで表現してきた“艶っぽさ”を継承しなが