ビームス（BEAMS）が手掛けるテニスをコンセプトにしたブランド「セットイン（Setinn）」と、フランス・パリのカフェ「ペーパーボーイ（paperboy）」の共同店舗「Setinn / paperboy」が東京・千駄ヶ谷にオープンする。営業開始日は7月4日。【画像をもっと見る】セットインは、国内初の卸ビジネス限定ブランドとして、2024年春夏シーズンにデビュー。ビームスメンズカジュアル部門バイヤーの新井伸吾がブランドディレクターを務