20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の4073.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4166.18ポイントボリンジャーバンド3σ 4088.99ポイントボリンジャーバンド2σ 4073.50ポイント20日夜間取引終値 4047.80ポイント5日移動平均 4044.96ポイント19日TOPIX現物終値 4011.79ポイントボリンジャーバンド1σ 393