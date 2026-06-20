20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 912.63ポイントボリンジャーバンド3σ 863.55ポイントボリンジャーバンド2σ 814.48ポイントボリンジャーバンド1σ 782.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 765.87ポイント75日移動平均 765.40ポ