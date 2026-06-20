ブルージェイズ戦の1回、先制の2点二塁打を放つカブス・鈴木＝シカゴ（ゲッティ＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは19日、各地で行われ、カブスの鈴木はシカゴでのブルージェイズ戦に「4番・指名打者」で出場し、先制の2点二塁打を放つなど5打数3安打2打点だった。ブルージェイズの岡本は「7番・三塁」で出場し、3打数無安打。試合はカブスが16―2で大勝した。アストロズの今井はガーディアンズ戦に先発。大谷のドジャースは佐