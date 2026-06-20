北中米Ｗ杯で森保ジャパンの守護神として活躍するＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）がイングランド・プレミアリーグ勢の間で争奪戦に発展しそうだ。今夏にステップアップが期待される鈴木を巡っては、プレミアリーグの強豪アストンビラからの関心がすでに話題となっている。さらに、日本代表ＭＦ田中碧が所属するリーズも移籍先に急浮上してきた。イタリアのスポーツ専門放送局「スポルトイタリア」は、鈴木を取り上げ「リーズ・