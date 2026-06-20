「今回は『クセスゴ!』ということで200％の剛くんを出しました」――7月4日に放送されるフジテレビ系バラエティ特番『千鳥のクセスゴ！』(21:00〜)の全出演者が公開。おばたのお兄さん×ふぉ〜ゆ〜・辰巳雄大の初コラボ、『THE SECOND 2026』王者・トットの初登場など、総勢50人以上が“クセがスゴいネタ”を披露する。(左から)おばたのお兄さん、辰巳雄大○おばたのお兄さん×辰巳雄大、剛力彩芽、加藤清史郎も初出演『千鳥のクセ