お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、13日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00〜27:00)に出演。自身の小説『青天』が直木賞候補にノミネートされた際のエピソードを語った。若林正恭○「もう悪い知らせしかない」と覚悟も若林は、「直木賞の候補作の電話かかってきた」と切り出し、担当マネージャーから、「チーフマネージャーが電話で直接しゃべりたいって言ってます」と伝えられたこと