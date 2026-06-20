北中米Ｗ杯で日本代表選手に対する?不適切発言?で波紋を呼んだ元オランダ代表ＭＦラファエル・ファンデルファールト氏の過去の?舌禍騒動?が注目されている。日本は１次リーグＦ組第１戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）に２―２で引き分けたが、その試合を中継したオランダ放送局「ＮＯＳ」でファンデルファールト氏は「日本人はみんな同じ顔をしている」などと発言し、人種差別発言だと非難の的となっていた。こうし