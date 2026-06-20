「簡単にやせられる」と誤った目的で使用が広がる「マンジャロ」――きょう20日に放送される日本テレビの番組『池上・粗品のヤブから真相ニュース』(13:30〜)では、実際にマンジャロを使用し4週間で12kg痩せたという女性と糖尿病専門医が登場。池上彰と粗品が、SNS上での違法売買やルッキズム社会の問題にも斬り込む。(左から)マンジャロを使用した女性、粗品○「簡単にやせられる」と誤った目的で使用同番組は、世間を騒がせるニ