WEST.としての活動はもちろん、『小さい頃は、神様がいて』『未来のムスコ』など俳優としてもさまざまな作品で輝きを放ち、『エレファント・マン』で第28回読売演劇大賞優秀男優賞と杉村春子賞を受賞するなど舞台での評価も高い小瀧望。この夏は、2022年に『開運！なんでも鑑定団』を通して発見された、井上ひさしが24歳の時に手掛けた戯曲『うま−馬に乗ってこの世の外へ−』で主演を務める。これまでのパブリックイメージとは1