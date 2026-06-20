スキンヘッドや金髪など、キャラクター付けでさまざまなインパクトあるスタイルでお笑い界を戦っている人気芸人たち。一転、仕事などでいつもとは違うビジュアルになるだけで、イメージが一変するもの。今回は、人気芸人たちがInstagram、Xで披露した“いつもと違う”姿をまとめた！【写真】人気芸人が激変！スキンヘッド→フサフサ金髪→黒髪をイッキ見！（5人）■錦鯉・長谷川視聴者の涙を誘った『M‐1グランプリ2021