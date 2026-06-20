北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているアルゼンチン代表リオネル・メッシのタックルに対する判定が波紋を広げている。16日（日本時間17日）、1次リーグJ組初戦でアルジェリアと対戦。元国際審判員が持論を展開した。アルジェリアのマンディとの競り合いでは、メッシの左足の裏が、マンディの右ふくらはぎにまともに入った。メッシのファウルにはなったが、イエローカードは出なかった。米スポーツメデ