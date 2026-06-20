静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが私服のワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。２０日までにインスタグラムで「熱海〜湯河原散歩とろろご飯に滝に温泉に…満喫しました」と観光地を巡ったことを報告。「梅雨の晴れ間に、自然でリフレッシュ心がとろける時間でした」とブルーのワンピースにバッグを斜めがけして散歩する姿などをアップした。この投稿にはフォロワーから「マジ可愛い過ぎやなぁ」「温泉イイね