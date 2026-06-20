全日本プロレスは１８日に８・２９ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）大会の冠スポンサーに「エバラ食品」（神奈川・横浜市）が冠スポンサーとなったことを発表した。１９日にはエバラ食品の公式「Ｘ」でも全日本プロレスの８・２９大田区大会の冠スポンサーを務めることを発表した。「Ｘ」では全日本プロレスが発表した「Ｘ」をリポストし「このたび、８月２９日「焼肉の日」に全日本プロレス「熱闘！