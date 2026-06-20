カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が２０日までに自身のインスタグラムを更新した。街の風景や祭りの様子をシェアした吉田。「ノンベーユニバーシティ次席（首席は夫）今年も野沢温泉村のたけのこまつりを堪能できて幸せな６月でした。（まだ６月終わってませんが）実行委員会も出店者の皆さまもありがとうござい