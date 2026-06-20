「悪役商会」のリーダーとしても知られる俳優の八名信夫(90)が16日、父から受け継いだ日本刀を備前長船刀剣博物館(岡山県瀬戸内市)に寄贈し、元気な姿を披露している。 【写真】90歳になっても背筋ピーン日本一ギャング帽が似合う!? 黒石健太郎瀬戸内市長のインスタグラムに「急遽、俳優の八名信夫さんが備前長船刀剣博物館にお越しくださり、お父さまから受け継いだという刀をご寄贈頂きました肥前刀