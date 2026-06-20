女優のデイヴィ・チェイスさんが死去した。35歳だった。ハリウッド版「ザ・リング」の貞子役や「リロ・アンド・スティッチ」の声優など、子役スターだったデイヴィさんが髄膜炎と血液感染症のため亡くなった。 【写真】伝わる貞子の迫力生前のデイヴィさんインスタの更新は長らく止まっていた GoFundMeのページ開設やデイヴィさんの健康状態をネットで伝えていた交際相手のロイ・ヘルナンデスさんが、TMZに