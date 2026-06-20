バレンシアはFC東京の佐藤龍之介の獲得間近もドイツ、オランダクラブが関心FC東京に所属するMF佐藤龍之介の移籍を巡り、スペイン1部のバレンシアが獲得へ向けた動きを強めている。スペイン紙「MARCA」が報じた。バレンシアは獲得レースで優位に立っているものの、他クラブの台頭により「バレンシアには最終的な一歩を急ぐ必要がある」と伝えている。報道によると、バレンシアは将来的に価値が何倍にも高まるような若い才能の獲