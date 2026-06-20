ナンバーにはエンブレムの「リボン」をモチーフとしたオリジナルフォントを採用J2の横浜FCは6月19日、2026/27シーズンにトップチーム選手が着用する新ユニフォームのデザインが決定したことを発表した。新ユニフォームのコンセプトは「流動するエネルギー」に決定。連続的に変化する「流れ」と「動き」を表現している。見る角度や距離によって印象を変える新たなユニフォームがピッチで戦う選手をより輝かせる仕様となっており