元なでしこジャパンの澤穂希さん（47）。キャプテンとして臨んだ2011年ドイツW杯で優勝し、アジア人として初めてFIFAバロンドール「女子年間最優秀選手」に選出されるなど、日本サッカー界を牽引したレジェンドだ。現在は仙台に暮らし、1児の母でもある澤さんに、夫との出会いや、出産時のエピソードについて伺った。（全4回の1回目）【画像】選手同士で結婚…澤穂希さん夫婦のツーショット澤穂希さん©今井知佑／文藝春秋