〈「出産後、意識が飛んでしまって…」1児の母になった元なでしこ・澤穂希（47）が明かす、夫からの“嬉しかった言葉”とは？〉から続く元なでしこジャパンの澤穂希さん（47）。15歳で日本代表入りすると、6大会連続でW杯に出場、2011年ドイツW杯ではキャプテンとしてチームの優勝に貢献するなど、日本女子サッカー界を牽引した。2015年に現役を引退し、38歳で出産。現在は仙台で子育てしながら、スポーツの普及のため様々な活動