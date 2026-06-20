千葉ロッテマリーンズは、きょう20日に開催される「TEAM26デー」において、マリーンズOBの久保康友氏、内竜也氏とのコラボグルメを千葉・ZOZOマリンスタジアム内の「ROOTS MARINES」（モバイルオーダー対象店舗）にて販売することを発表した。【球場グルメ】うまそう…今日発売の小川龍成選手監修「龍成のレモン豚めし」対象商品をご購入いただいた方には限定ステッカーをプレゼント。また、モバイルオーダーを利用すると、そ