様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が6月17日に配信され、日向坂46の渡辺莉奈による元号をめぐる驚きの発言でスタジオが笑いに包まれる一幕があった。【映像】スタジオ笑いの瞬間（実際の様子）番組内では、元乃木坂46の中田花奈が「本日6月19日は、私たちの生活に関する超重要なものが決まった歴史的な日です。何の日かわかりますか？」と問いかけると、これにMCのカン