サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、試合会場のメキシコのモンテレイで、１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦の前日会見に臨んだ。海外メディアから１４日のオランダ戦後に日本サポーターが行い話題を呼んだ、スタジアムでのごみ拾いに関する質問が飛ぶと「これは本当に日本の世界に誇れる文化だと思う」と誇らしげに語った。オランダ戦後に、スタジアムで日