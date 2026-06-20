〈36歳で結婚→仙台移住→長女を出産…「娘とのサッカーもかけっこも、絶対手加減しない（笑）」元なでしこ・澤穂希（47）が明かす、“家族のルール”〉から続く元なでしこジャパン選手の澤穂希さん（47）。15歳で日本代表入りし、日本女子代表史上、出場数・ゴール数歴代1位を獲得し、女子サッカーW杯へは世界記録となる6大会連続出場を果たした。【画像】ぴったりくっつく姿がかわいい！現在小学4年生の長女と澤穂希さん37