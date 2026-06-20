お笑いコンビ・ジャングルポケットが18日、公式Xを更新。“丸刈り”姿の太田博久の写真を公開し、大きな反響を集めている。【写真】「ひーぼぉくん坊主かわいい」妻・近藤千尋に頭をなでられるジャンポケ太田太田は同日朝に放送された金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。突然の“丸刈り姿”に共演者を困惑させ、「先週、イラスト伝言ゲームがあって、僕ちょっと間違っ