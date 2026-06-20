米国―オーストラリア前半、チーム2点目のゴールを決め駆け出す米国のフリーマン（中央）＝シアトル（ロイター＝共同）サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第9日（19日・シアトルほか）1次リーグD組は開催国の米国がオーストラリアを2―0で下し、2連勝で勝ち点6とし、決勝トーナメント進出を決めた。オーストラリアは同3のまま。C組はスコットランドとモロッコ、ブラジルとハイチが対戦。（共同）