〈「激しい生理痛に襲われて…」15歳で日本代表→W杯6連続出場の“レジェンド”澤穂希（47）が体への意識を変えた“20歳の転機”〉から続く元サッカー日本代表の澤穂希さん。15歳で日本代表入りし、ワールドカップには6大会連続で出場。キャプテンとして臨んだ2011年ドイツW杯での優勝、そして大会MVPと得点王という功績は、今も多くの人の記憶に刻まれている。同年にはアジア人初となるFIFAバロンドール賞「女子年間最優秀選手