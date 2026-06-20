気象台は、20日午前7時15分に、レベル３大雨警報を座間市に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■相模原市東部●レベル２大雨注意報■厚木市●レベル２大雨注意報■海老名市●レベル２大雨注意報【発表】■座間市●レベル３大雨警報【発表】