元気がない部下を見て「飲みに行こうか」と声をかける。「最近どうだ？」とメンタルケアをしようとする――その気遣いは本物だ。しかし著者は、それが部下の「漠然とした不安」の解決策にはなっていないと言う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和