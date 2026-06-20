友人を増やせば充実する。好きな人ができれば幸せになれる。望みを高く持てば人生が豊かになる――そう信じてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、その方向性そのものが不幸を招いていると言う。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「偶然