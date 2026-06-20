大谷はホームランダービーに参加するのか(C)Getty Images『MLB公式サイト』は現地時間6月18日、オールスターゲーム前日恒例となっているホームランダービーのルール変更を伝えた。最大の変更点は、これまで持ち時間の中での本数で競われていた試合方式が、決められたスイング数での競争に変わった点だ。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る新ルールでは、8選手が出場する第1ラウンドでは20スイ