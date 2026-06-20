2021年に開催された「東京五輪2020」は、全世界を震撼させた新型コロナウイルスの感染拡大によって開催が一年延期された。開催前から波乱含みの五輪だったが、閉幕後にも汚職事件が発覚するなど、後味の悪いスポーツの祭典としても記憶されている。他方、東京五輪は東京都が半世紀以上も抱えていた未解決の行政課題を前進させる触媒にもなった。その課題とは東京湾に浮かぶ埋立地--中央防波堤の帰属問題だ。昨年、同埋立地の一画は