なんとなくだるい、食欲がない、紫外線も気になる─。そんな夏の健康対策におすすめなのが「抹茶」。アイスにしても、炭酸で割ってもおいしく、カテキンやテアニンなどの栄養もたっぷりだ。今こそ始めたい“夏抹茶”の習慣。効果を引き出す飲み方や選び方を知っておこう。【写真】食中毒予防・紫外線対策にも！夏抹茶の「4つのメリット」おすすめの時間帯は2回抹茶の代表的な健康成分は“カテキン”だ。生活習慣病などのリスクに