播磨「三木城」近くの竹中半兵衛の墓（写真：kumayosi／PIXTA）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第23回「さらば半兵衛」では、黒田官兵衛が謀反を起こした荒木村重の説得に乗り出すも、捕らわれの身となってしまい……。今回放