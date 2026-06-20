「日本のトンネル技術が敗退した」--かつて市販の地図にそう書き込まれた峠がある。長野・静岡・愛知の3県にまたがる「青崩峠」だ。長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ三遠南信自動車道の難所として知られるこの地は、世界第一級の巨大断層「中央構造線」と併走し、地質が極めて脆い。ここに半世紀近くにわたって高速道路を通そうとする壮絶なプロジェクトが続いてきた。なぜこれほどの難工事になったのか。そして日本の土木技術は