19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と谷沢健一氏が、中日戦に先発した巨人・竹丸和幸について言及した。竹丸は4つの四球を与えるなど、コントロールに苦しみ、5回・88球を投げ、5被安打、4与四死球、3失点で6敗目を喫した。番組MCの谷繁元信氏は「竹丸が今日で（自身）4連敗。1年目の試練、壁に当たってきたかな」とポツリ。齊藤氏は「ボールが甘く、甘く入っている感じ。デビュ